Aydın Kuşadası'nda vidanjör köprülü kavşakta asılı kaldı
AYDIN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjör, Kuşadası çevre yolundaki köprülü kavşakta asılı kaldı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjör, çarptığı korkulukları parçalayınca asılı kaldı. Vidanjör, belediyeye ait kepçeyle asılı kaldığı yerden çıkarıldı.
122
Kaza, Kuşadası- Söke yolu Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.
222
Kuşadası'nda sağanak nedeniyle tıkanan logarlara müdahale etmesi için gönderilen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ASKİ'ye ait 09 DM 976 plakalı vidanjör, kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp parçalayarak asılı kaldı.
322
Vidanjör şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Kuşadası Belediyesine ait kepçe gönderildi.
422