Aydın Kuşadası'nda vidanjör köprülü kavşakta asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjör, Kuşadası çevre yolundaki köprülü kavşakta asılı kaldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjör, çarptığı korkulukları parçalayınca asılı kaldı. Vidanjör, belediyeye ait kepçeyle asılı kaldığı yerden çıkarıldı.

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Kaza, Kuşadası- Söke yolu Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

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Kuşadası'nda sağanak nedeniyle tıkanan logarlara müdahale etmesi için gönderilen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ASKİ'ye ait 09 DM 976 plakalı vidanjör, kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp parçalayarak asılı kaldı.

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Vidanjör şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Kuşadası Belediyesine ait kepçe gönderildi.

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