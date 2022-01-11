Aydın Germencik'te siyanürle altın aranacağı iddiası köylüleri ayağa kaldırdı
AYDIN'ın Germencik ilçesinin kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde Maden Teknik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın aramak için etüt çalışması yapıldığı iddiası yöre halkı ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Meydanda toplanıp çalışmanın yapıldığı alana yürüyen kalabalık, jandarma barikatını aşıp bir traktör kepçenin lastiklerini kesti. Kalabalığa engel olmak isteyen jandarmalardan bazılarının yaşanan arbede sırasında üniformaları yırtıldı.
AYDIN Germencik'e 49 kilometre mesafedeki 1200 nüfuslu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde, iddiaya göre, 13 gün önce Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın araması yapılması için etüt sondaj çalışmalarına başlandı.
Yöre halkı ve çevreciler bölgede siyanürle altın çıkarılacak olmasının doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösterdi.
Bölgede 3 gündür eylem yapan yöre halkı ve çevrecilerin sayısı her geçen gün daha da arttı.
Köy meydanında toplanan yaklaşık bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve "Bu topraklarda sarı incir kebabı yetişir", "Bu toprakları 400 yıldır atalarımız işliyor, geçimini sağlıyor", "İçilesi zeytinyağı bu topraklardan elde edilir" ve "İçme suyumuza siyanür karıştırmayın" yazılı dövizlerle etüt çalışması yapılan bölgeye yürüdü.