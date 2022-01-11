Aydın Germencik'te siyanürle altın aranacağı iddiası köylüleri ayağa kaldırdı

Köy meydanında toplanan yaklaşık bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve "Bu topraklarda sarı incir kebabı yetişir", "Bu toprakları 400 yıldır atalarımız işliyor, geçimini sağlıyor", "İçilesi zeytinyağı bu topraklardan elde edilir" ve "İçme suyumuza siyanür karıştırmayın" yazılı dövizlerle etüt çalışması yapılan bölgeye yürüdü.