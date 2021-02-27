Aydilge kelebek bıçakla tehdit edilip yaşadığı tacizi seneler sonra anlattı
Şarkıcı Aydilge, 16 yaşındayken yaşadığı korkunç taciz olayını ilk defa anlattı. Kelebek olarak bilinen bıçağı göstererek darp ettiğini söyledi.
41 yaşındaki Aydilge, Hürriyet'e verdiği röportajda günümüzde yaşanan taciz olaylarından birine maruz kaldığını anlattı. "Sen hiç şiddete maruz kaldın mı?" sorusu üzerine yıllar önce yaşadığı kötü olaydan bahseden Aydilge, şunları anlattı:
"Evet. Daha önce anlatmadım ama belki okuyan genç kızlara bir faydası olur diye anlatmak istiyorum. 16 yaşımdayken ailemle yazlığa gitmiştik. O sıralarda beni çok beğendiğini söyleyen bir çocukla sohbet etmeye başladım. İlk defa biriyle flört ettiğim için aşırı heyecanlanmıştım.''
''Çocuk 18 yaşındaydı, akıllı, tatlı görünüyordu. Fakat bir gece sahilde otururken öpüşmek istedi, etrafta da kimse yoktu. Ben istemedim. İstemediğimi söyleyince bir daha zorladı."
"Ayağa kalkmak istedim. Bileğimi tutup "Sana kelebek göstereceğim" dedi. O kadar safım ki gerçekten kelebek gösterecek sandım. Geri oturdum. Cebinden kelebek denen o bıçaklardan çıkarıp salladı "İşte bu benim kelebeğim" diye.''