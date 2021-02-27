Aydilge kelebek bıçakla tehdit edilip yaşadığı tacizi seneler sonra anlattı

"Evet. Daha önce anlatmadım ama belki okuyan genç kızlara bir faydası olur diye anlatmak istiyorum. 16 yaşımdayken ailemle yazlığa gitmiştik. O sıralarda beni çok beğendiğini söyleyen bir çocukla sohbet etmeye başladım. İlk defa biriyle flört ettiğim için aşırı heyecanlanmıştım.''