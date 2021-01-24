Aydilge İbrahim Tatlıses'i topa tuttu olay sözler: İtiraf etmek diye...

Ünlü türkücü ile ilgili kadına şiddet iddialarına gönderme yapen 41 yaşındaki şarkıcı, "Bu haddin sınırlarını kim belirledi? Kadınları aşağılamakta bir sınırı yokken, neden bir yorumcuyu sevmemek had bilmezlik oldu?" ifadelerini kullandı.