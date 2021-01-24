Aydilge İbrahim Tatlıses'i topa tuttu olay sözler: İtiraf etmek diye...
Şarkıcı Aydilge, dokuz yıl sonra 'İbo Show' programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'i topa tuttu.
41 yaşındaki şarkıcı ve radyo programcısı Aydilge sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi. Tatlıses'e demediğini bırakmayan Aydilge'nin paylaşımı Twitter'da çok konuşuldu.
Ünlü türkücü ile ilgili kadına şiddet iddialarına gönderme yapen 41 yaşındaki şarkıcı, "Bu haddin sınırlarını kim belirledi? Kadınları aşağılamakta bir sınırı yokken, neden bir yorumcuyu sevmemek had bilmezlik oldu?" ifadelerini kullandı.
Paylaşımının devamında Aydilge "İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız? Neden sevmediğini söyleyenler, elitist olmakla ya da prim yapmakla suçlanıyor? Neden Türkiye'nin en büyük sesi olduğunu kabul etmek zorunda herkes?" dedi.
Kadına şiddetle ilgili sözlere değinen Aydilge "Kadın dediğin dayak da yemeli' diyen biri için neden müzik ayrı kişilik ayrı şeklinde bakmak zorundayız? İsteyen öyle baksa, isteyen sevse, isteyen sevmese olmaz mı?" şeklinde paylaşımda bulundu.