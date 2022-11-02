Aydemir Akbaş'tan çok konuşulacak itiraflar: ''Çocuğum iyi ki yaşamamış babalık yapamazdım''
86 yaşındaki usta isim Aydemir Akbaş, konuk olduğu programda samimi itiraflarda bulundu. 3 kez nikah masasına oturduğu Beyhan Benek ile yıllar önce 11 günlükken kaybettiği çocukları hakkında konuştu. Doktor ihmali yüzünden ölen bebeğiyle ilgili ''İyi ki yaşamamış'' dedi.
Sinemasının efsane ismi Aydemir Akbaş bir programa konuk oldu. Yaptığı açıklamalar ve bebeğiyle ilgili açıklamaları çok sarstı. Bebeğiyle ilgili ''İyi ki yaşamamış'' dedi.
Bebeklerinin prematüre doğduğunu, evde özel odada ayırarak camlı bir kapı yaptırarak hemşire tuttuklarını anlattı. ''Çocuğum için kitap yazmayı düşündüm ama Beyhan istemedi. Doktor hatasıydı. Doktor, Amerika'ya giderken asistan tayin etmiş. Asistan da çocuğun kakası kontrol edin diye bize söylemeyi unutuyor. Hemşire bana 'çocuk kakasını yapamıyor, huylanıyorum' dedi.
Akbaş, eğer çocuğu hayatta olsaydı ona bakamayacağını söyledi.
"Çok önemli bir doktora gösterdik. O da ameliyat yapılması gerektiğini söyledi ama yaşaması %3'tü. Bütün hastaneleri gezdik. Doğumun gerçekleştiği hastanedeki bir doktor 'ben bu ameliyatı koridorda bile yaparım' dedi. Bizim gittiğimiz doktor müsaade etmedi.''
Çocuğunu iyi ki yaşamadığını, kendi babasının ona baktığı gibi babalık yapamayacağını söyledi. ''Babam yemez bize yedirirdi. Benim için sanatçının çocuğu olması yanlış. Çünkü uğraşamazsın. Sorumluluk sahibi olamazsın ve ben olamazsam deliririm. Bizim zamanımızda tiyatro yapmak çok zordu."