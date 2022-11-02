Aydemir Akbaş'tan çok konuşulacak itiraflar: ''Çocuğum iyi ki yaşamamış babalık yapamazdım''

Çocuğunu iyi ki yaşamadığını, kendi babasının ona baktığı gibi babalık yapamayacağını söyledi. ''Babam yemez bize yedirirdi. Benim için sanatçının çocuğu olması yanlış. Çünkü uğraşamazsın. Sorumluluk sahibi olamazsın ve ben olamazsam deliririm. Bizim zamanımızda tiyatro yapmak çok zordu."