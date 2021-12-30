Aydemir Akbaş doğum gününde ağladı: 95'i görmeden ölmem! Ünlü oyuncu kaç yaşında?
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Aydemir Akbaş doğum günü kutlamasında sevenleriyle bir araya geldi. Duygulanarak ağlayan Aydemir Akbaş '95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim' dedi.
Yeşilcam'ın sevilen ismi Aydemir Akbaş, 86'ıncı yaşını önceki akşam Etiler'de bir mekanda, ünlü oyuncu Şafak Sezer, türkücü Mustafa Topaloğlu ve yakın dostlarının kendisine hazırladığı sürpriz doğum günü yemeği ile kutladı. Kendisi için hazırlanan özel pastanın mumlarını üfleyen Aydemir Akbaş, gözyaşlarını tutamayarak"95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim" dedi.
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden olan ve 50'den fazla filmde rol alan usta oyuncu Aydemir Akbaş, yeni yaşını dostlarıyla kutladı. Ünlü oyuncuyu yakın dostları Şafak Sezer ve Mustafa Topaloğlu yalnız bırakmadı. Şafak Sezer ve Mustafa Topaloğlu Akbaş'a bir de doğum günü sürprizi hazırladılar.
"Zor ağlayan birini bile ağlattılar"
Sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Aydemir Akbaş "Zor ağlayan birini bile ağlattılar. Benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostlukların karşılığını bugün aldım. 95 yaşına gelmeden önce ölmeyeceğim" şeklinde konuştu.
Aydemir Akbaş kimdir?
Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.