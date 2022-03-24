Ayçiçek yağı krizinde yeni hamle Rusya kısıtlama getirecek zam gelmesin diye bu yapılıyor
Ukrayna Rusya savaşıyla birlikte Türkiye'nin ayçiçek yağı tüm Avrupa'da olduğu gibi sıkıntıya girdi. Yağlar günlerce gemilerle gelemedi. Türkiye İthalat bağımlılığını azaltmak için harekete geçti. Rusya dünkü açıklamasında ayçiçek yağı ihracatında kota getireceğini açıklamıştı. Bu yaz ayçiçek yağında zam krizi yaşanmasın diye tohum ekim seferberliği başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yaklaşık 65 bin dekarlık alanda ayçiçeği tohumları toprakla buluşturuluyor. Bu yıl 64 bin 400 dekar arazide başlayan ayçiçeği ekimi 45 mibzer, 120 işçi ve teknik personelle büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.
Yaklaşık 1 milyon 633 bin dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştiriliyor.
Teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmede, tohumluk hububatın yanında yağ bitkileri de yetiştirilerek ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi katkı sağlanıyor.
Toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) tarlalara ayçiçeği ekiminin yapıldığı işletmede, her yıl daha fazla arazi suyla buluşturularak ayçiçeği üretiminin daha geniş alana yayılması hedefleniyor.