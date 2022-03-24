Ayçiçek yağı krizinde yeni hamle Rusya kısıtlama getirecek zam gelmesin diye bu yapılıyor

Yaklaşık 1 milyon 633 bin dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştiriliyor.