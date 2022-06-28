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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinden Bodrum'da aşk dolu tatil!

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinden Bodrum'da aşk dolu tatil!

Ada Masalı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çifti Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. İkilinin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinden Bodrum'da aşk dolu tatil!

Geçtiğimiz yıl Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisinin çekimlerinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz tatil sezonunu açtılar.

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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinden Bodrum'da aşk dolu tatil!

İlk zamanlar ilişkilerini reddeden ünlü çift, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinden Bodrum'da aşk dolu tatil!

Ünlü çift önceki gün Bodrum'da  Oyuncu çift önceki gün Kaya Palazzo Le Chic Bodrum Otel’in plajında görüntülendi.

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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinden Bodrum'da aşk dolu tatil!

Önce birbirlerine güneş yağı sürüp güneşlenen ünlü çift, daha sonra denizde romantik anlar yaşayıp birbirlerini öpücüklere boğdu

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