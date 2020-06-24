Aybüke Pusat halk plajında görüntülenince küplere bindi bakın neler yaptı

Gazetecilere karşı ısrarcı bir tavır takınan Pusat, "Böyle görüntü olmaz. Kalabalığın içinde fotoğraflarım çıkamaz. Hele ki pandemi döneminde böyle kalabalığa girmiş gibi görünmem hiç hoş değil" diyerek ikna etmeye çalıştı.