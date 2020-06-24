Aybüke Pusat halk plajında görüntülenince küplere bindi bakın neler yaptı
BODRUM'da arkadaşlarıyla tatil yaparken halk plajında magazin basınına yakalanan Aybüke Pusat, sinirden deliye döndü. Pusat, ne yapsa kar etmedi.
Kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile beraber olan Aybüke Pusat, kız arkadaşlarıyla beraber tatile çıktı. Bodrum'da halk plajında arkadaşlarıyla denizin keyfini süren Pusat, denizden çıktığı esnada ''Gazeteciler var'' uyarısıyla karşı karşıya kaldı.
Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Aybüke Pusat, sinirli bir şekilde "Halk plajındayız çekemezsiniz. Kaybedin o görüntüleri, hadi bekliyorum. Silin istemiyorum" dedi.
Gazetecilere karşı ısrarcı bir tavır takınan Pusat, "Böyle görüntü olmaz. Kalabalığın içinde fotoğraflarım çıkamaz. Hele ki pandemi döneminde böyle kalabalığa girmiş gibi görünmem hiç hoş değil" diyerek ikna etmeye çalıştı.
Tek başına görüntülerin silinmesi için bir şey yapamayan oyuncu, Milliyet'in haberine göre, daha sonra menajerini devreye soktu.