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Ayasofya Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

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Ayasofya Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayasofya Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda etmeye hazırlanırken, 27. gecesi olarak kabul edilen, Kur'an-ı Kerim'in melek Cebrail (A.S.) ile Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Müslümanlar camileri doldurdu.

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Ayasofya Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, bin aydan hayırlı olduğuna inanılan bu geceyi birlikte dua ederek ve ibadetle geçirmek için camilere akın ederken,

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Ayasofya Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

İstanbul'da da Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

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Ayasofya Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Eller semaya açıldı
86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde teravih namazı için hazır bulunan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar eşliğinde ellerini semaya açtı, sağlık, sıhhat, afiyet, helalinden bol kazanç, bağışlanma ve hayırlar, birlik, dirlik ve barış temennisinde bulundu.

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