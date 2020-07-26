Ayasofya Camii öğle namazı için gelen vatandaşlarla doldu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanırken, tarihi cami öğle namazını eda etmek isteyenlerle doldu.
86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Cuma Günü ibadete açılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bilindiği üzere 24 saat ziyarete açık tutuluyor.
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Bugün de öğle namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen çok sayıda kişi, öğle ezanı ile birlikte saf tutarak namaz kıldı. Tarihi camiye gelen vatandaşlar, havadan görüntülendi. İşte o görüntüler.
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