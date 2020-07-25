Ayasofya Camii ibadete açıldığının ikinci günü ziyaretçi akınına uğradı
86 yıl sonra dün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii, açılışının ikinci günü yoğun ziyaretçi akınına uğradı.
Ayasofya Camii, dün cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı namazda cami içi ve çevresinde cemaat yoğunluk oluşturmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık bırakılırken, camiye bugün de çok sayıda gelen oldu. Sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğrayan camiye gelenler çantaları aranarak içeriye alındı. Ziyaretçilerden bazılarının şükür namazı kıldığı görüldü.
Yabancı turistlerden oluşan kafileler de Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camii’ne geldi. Rehberler, turistleri cami içerisinde gezdirerek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tanıttı. Cami ziyaret için Avrupa’nın birçok ülkesinden turist geldiği görüldü.
Bursa’nın İnegöl ilçesinden geldiğini ifade eden Şamil Oltulu, “Uzun zamandan beri takip ediyorduk. Cumhurbaşkanımız açılacağını müjdelemişti. Memnunuz. Allah razı olsun. Gezdik. Ecdadın bize hatıra bıraktığı şeyleri görmek güzel şeyler. Sadece bunu görmek için geldik” diye konuştu.