Ayasofya Camii ibadete açıldığının ikinci günü ziyaretçi akınına uğradı

Bursa’nın İnegöl ilçesinden geldiğini ifade eden Şamil Oltulu, “Uzun zamandan beri takip ediyorduk. Cumhurbaşkanımız açılacağını müjdelemişti. Memnunuz. Allah razı olsun. Gezdik. Ecdadın bize hatıra bıraktığı şeyleri görmek güzel şeyler. Sadece bunu görmek için geldik” diye konuştu.