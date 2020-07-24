Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı dünya tepki gösterdi: Atatürk’ün mirasına tehdit

Binlerce Müslüman İstanbul’un simgesine doğru yola çıktı

AP: Bir zamanlar Hristiyanlığın en önemli katedrali olan ve sonrasında cami ve müze olan Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrardan Müslüman ibadethanesine dönüştürülmesinin ardından, binlerce Müslüman İstanbul’un simgesine doğru yola çıktı.