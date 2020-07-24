Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı dünya tepki gösterdi: Atatürk’ün mirasına tehdit
Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması dünya basınında geniş yer alırken Atatürk’ün mirasına tehdit olarak yorumlandı.
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne günün ilk ışıkları ile birlikte akın etti. Cami çevresinde belirlenen namaz kılma alanları tamamen dolarken, salgın nedeniyle misafir girişleri durduruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de camide yer aldı. Erdoğan, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fetih dönemine atıfta bulunarak elinde kılıçla hutbe verdi. Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından gerçekleşen ilk namaz, dünya basınında geniş yer buldu.
Binlerce Müslüman İstanbul’un simgesine doğru yola çıktı
AP: Bir zamanlar Hristiyanlığın en önemli katedrali olan ve sonrasında cami ve müze olan Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrardan Müslüman ibadethanesine dönüştürülmesinin ardından, binlerce Müslüman İstanbul’un simgesine doğru yola çıktı.
“Bu, Ayasofya’nın zincirlerinden kurtulmasıdır''
Erdoğan, “Bu, Ayasofya’nın zincirlerinden kurtulmasıdır. Gençliğimin en büyük rüyasıydı. Bu halkımızın özlemiydi ve başarıldı yorumunu yapmıştı. Erdoğan ayrıca camiye dönüştürme kararını, “cumhuriyetin kurucu liderlerinin müzeye dönüştürme yanlışının düzeltilmesi” olarak tanımladı.