Ayakkabı giymenin yasak olduğu adaya eleman aranıyor! Maaş en az 13 bin 500 TL

Çoğunlukla zengin olan tatilcilerin haberlerden ve elektronil cihazlardan uzak durmaya teşvik eden adada ayakkabı giymek de yasak. İşe alınacak eleman da kumların üzerinde yalınayak, ekim ayından itibaren kitabevini işletecek, muhasebe ve stok yönetimi gibi işlerle ilgilenecek.