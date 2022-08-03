Ayakkabı giymenin yasak olduğu adaya eleman aranıyor! Maaş en az 13 bin 500 TL
Milyonlarca kişinin hayali olabilecek bir iş Hint Okyanusu'nda bulunan Kunfunadhoo adasında kendisini gösterdi. Ayakkabı giymenin yasak olduğu adada kitaplarla iç içe olacak sözleşmeli eleman aranıyor. Maaş ise 750 dolar yani yaklaşık 13 bin 500 TL fakat ekstra hizmetlerle artacak.
Dünya görüşü ''Ayakkabı yok, haber yok'' olan Kunfunadhoo adasına gelen misafirlere kitap satmak üzere, bir yıllık sözleşmeli eleman aranıyor.
Çoğunlukla zengin olan tatilcilerin haberlerden ve elektronil cihazlardan uzak durmaya teşvik eden adada ayakkabı giymek de yasak. İşe alınacak eleman da kumların üzerinde yalınayak, ekim ayından itibaren kitabevini işletecek, muhasebe ve stok yönetimi gibi işlerle ilgilenecek.
Birleşik Krallık merkezli bir şirket olan Ultimate Library'nin satış müdürü olan Alex McQueen, "Başvuru sahibi orada bir başına olacak, bu nedenle neredeyse her şeyi bizzat yürütecek" dedi.
The Observe'ye açıklamalarda bulunan McQueen, "Adanın dünya görüşü şu: Ayakkabı yok, haber yok. Misafirleri toprakla yeniden bağlantı kurmaya teşvik ediyorlar" dedi.