Ayağı 50 kilo oldu! Muş'ta fil hastası kadın en büyük hayaline kavuşacak: 21 yıl...
MUŞ'ta, yakalandığı fil hastalığı nedeniyle evinden çıkamaz hale gelen ve sağ ayağı 50 kilo olan Ayşe Bolat'ın hayaline az kaldı.
Kale Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Bolat, 20 yaşındayken düşme sonucunda sol ayağındaki beyaz kan damarlarında tıkanıklık yaşadı. Hastalığını tedavi ettiremeyen Bolat'ın rahatsızlığı her geçen yıl arttı.
Fil hastalığı teşhisi konulan Bolat, ayağındaki şiş sebebiyle evinden çıkamaz ve yürüyemez hale geldi. Bolat'ın yaşadığı sağlık sorunu, DHA’nın haberiyle kamuoyuna duyuruldu.
Kale Mahallesi muhtarı Murat Aydın ve Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl'ün girişimleriyle hayırseverler, Bolat'ın tedavisi için harekete geçti.
Yardımlar sonucu Ayşe Bolat, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde ameliyat edilip bir süre tedavi altında tutuldu.