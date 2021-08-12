'Ay tenli Kadın'ın mimarı Ufuk Beydemir'in dolu dizgin aşkı: Hanımcılık!

Sevgilisi ile kamera karşısına geçen Beydemir, gönderisine, "Hanımcılık" notunu düştü. Oyuncu ise Ufuk Beydemir ile eğlenceli pozunu kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaştı. Çiftin gönderileri takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.