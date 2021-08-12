'Ay tenli Kadın'ın mimarı Ufuk Beydemir'in dolu dizgin aşkı: Hanımcılık!
'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir-İpek Filiz Yazıcı çifti aşklarına doludizgin devam ediyor. Çift objektif karşısına geçti. Birlikte verdikleri pozları Instagram'dan paylaşan ikiliden Beydemir, gönderisine, "Hanımcılık!" notunu düştü
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yaklaşık bir senedir 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşıyor. Mutlu ilişkileri süren çift, birlikte çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Sevgilisi ile kamera karşısına geçen Beydemir, gönderisine, "Hanımcılık" notunu düştü. Oyuncu ise Ufuk Beydemir ile eğlenceli pozunu kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaştı. Çiftin gönderileri takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı ile aşk yaşadığını dört ay önce itiraf etmişti. 29 yaşına basan sevgilisi ile birlikte çekilen karesini Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, "İyi ki doğmuş" ifadelerini kullanmıştı.
Beydemir ise Yazıcı'ya, "Teşekkürler hanımefendi." yorumunda bulunmuştu.