Avustralya Açık'ta Medvedev'i yenen Nadal'dan tarihi şampiyonluk

İkinci sette toparlanan ve çeşitlendirdiği oyunuyla rakibini zorlamaya başlayan Nadal dördüncü oyunda 40 vuruşluk bir rallinin ardından 40-15 öne geçti ve maçta ilk kez servis kırma şansı yakaladı. İlk servis kırma puanını 'ace' ile geri çeviren Medvedev ikincisinde basit hata yapınca İspanyol sporcu 3-1 üstünlüğü sağladı. Nadal üç dakika süren servis oyununu da ilk kez puan vermeden aldı ve durumu 4-1 yaptı.