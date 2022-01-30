Avustralya Açık'ta Medvedev'i yenen Nadal'dan tarihi şampiyonluk
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu. İspanyol tenisçi 13 yıl sonra Avustralya Açık'ta ikinci şampiyonluğunu elde etti. Grand slam turnuvalarında 21. şampiyonluğunu kazanan Nadal, rakipleri Roger Federer ve Novak Djokovic'i geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın Rod Laver Arena'da oynanan final mücadelesinde turnuvada üst üste ikinci kez finale çıkan son ABD Açık şampiyonu 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 21. grand slam şampiyonluğunu kazanarak rekor kırmak isteyen 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan 25 yaşındaki Medvedev yarım saat süren ilk 5 oyunluk bölümde iki servis oyununu 7 dakikada kazanırken Nadal servislerine tutunmak için çok daha fazla çaba harcamak zorunda kaldı. Beşinci oyunda üçüncü kez servis kırma şansı yakalayan Rus sporcu Nadal'ın üst üste yaptığı basit hataları değerlendirerek puan vermeden oyunu aldı ve 3-2 öne geçti.
Medvedev'in üç katı basit hata yapan (15-5) ve ilk servislerin oyuna girmesinde yüzde 54'te kalan Nadal çift hatalarla 30-0 geriye düştüğü 7. oyunu da puan alamadan kaybetti ve 5-2 geriye düştü. Rus tenisçi 42 dakika süren ilk seti zorlanmadan 6-2 hanesine yazdırdı.
İkinci sette toparlanan ve çeşitlendirdiği oyunuyla rakibini zorlamaya başlayan Nadal dördüncü oyunda 40 vuruşluk bir rallinin ardından 40-15 öne geçti ve maçta ilk kez servis kırma şansı yakaladı. İlk servis kırma puanını 'ace' ile geri çeviren Medvedev ikincisinde basit hata yapınca İspanyol sporcu 3-1 üstünlüğü sağladı. Nadal üç dakika süren servis oyununu da ilk kez puan vermeden aldı ve durumu 4-1 yaptı.