Avukatı evrakları hazırladı! Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdırdı!
Yaklaşık 1,5 buçuk yıldır evinde yaşadığı kaza sonucu düşerek hastaneye kaldırılarak yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı.
Evinde düşmesi sonucu kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir buçuk senedir hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bu süre zarfında 3 kez hastaneye kaldırılan ünlü şovmen bir kez daha Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
Geçtiğimiz günlerde avukatını hastaneye çağırtan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı. Vasiyeti için hazırlanan evraklara imza atan ünlü şovmenin hastanedeki tedavisine devam ediliyor.
62 yaşında uzun bir hastalık döneminden geçen Mehmet Ali Erbil'in sigortasının geçerli olmadığı ve hastaneye aylık olarak 100-150 bin lira ödediği gündeme gelmişti.
Sunucu Seray Sever “Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. ‘Şimdi döner gelecek’ dedi, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL hastaneye ödüyor” dedi.