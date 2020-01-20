Avukatı evrakları hazırladı! Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdırdı!

Evinde düşmesi sonucu kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir buçuk senedir hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bu süre zarfında 3 kez hastaneye kaldırılan ünlü şovmen bir kez daha Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.