Avukat Çağla Gizem Çelik evli mi Ahmet Kural'ın sevgilisi hakkında şoke eden gerçek

Geçtiğimiz hafta avukat sevgilisi ile evleneceği haberleri ile gündeme gelen Ahmet Kural, bu sefer bambaşka bir olay nedeniyle konuşulmaya başlandı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre, avukat Çağla Gizem Çelik'in evli olduğu söylentiler arasında yerini aldı.