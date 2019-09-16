Avukat Çağla Gizem Çelik evli mi Ahmet Kural'ın sevgilisi hakkında şoke eden gerçek
Sıla ile olaylı ayrılığının ardından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası ertelenen Ahmet Kural'ın evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi avukat Çağla Gizem Çelik'in evli olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
Geçtiğimiz hafta avukat sevgilisi ile evleneceği haberleri ile gündeme gelen Ahmet Kural, bu sefer bambaşka bir olay nedeniyle konuşulmaya başlandı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre, avukat Çağla Gizem Çelik'in evli olduğu söylentiler arasında yerini aldı.
Avukat Çağla Gizem Çelik’in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. 2.Sayfa’da yer alan habere göre ise taraflar bu iddiaları yalanladı. Çiftin geçtiğimiz Kasım ayında ayrıldıkları öğrenildi.
Menajerden açıklama geldi: Ahmet Kural’ın menajeri; ‘Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.’ açıklamasını yaptı.
Evlilik ne zaman: Öte yandan aileleri tanışan çiftin, önümüzdeki yılın ilk aylarında evlenmeyi düşündükleri ortaya çıkmıştı. Avukat Çağla Gizem'in, bir dönem Ahmet Kural’ın avukatlığını da yaptığı öğrenilmişti.