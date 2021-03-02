Avrupa'da yılın otomobili belli oldu! 7 finalist arasından seçildi
Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasının kazananı belli oldu. Toyota Yaris, final etabındaki altı rakibini geride bırakarak yılın otomobili seçildi. İşte diğer finalistler...
Her sene verilen Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için 29 araçlık liste içinden 7 finalist seçilmişti. 2021'de 7 araç arasından ödüle layık görülen Toyota Yaris oldu. 7 finalist arasında yüzde yüz elektrikli iki model bulunuyordu.
Toyota Yaris
Ödülü kazanan Yaris, Volkswagen Golf ve Renault Clio gibi ödülü birden fazla kez kazananlar arasına katıldı.
Toyota Yaris
Toyota Yaris, 2000 yılında da Avrupa'da Yılın Otomobili seçilmişti.
Yaris, jüriden toplamda 266 puan topladı. Yaris'i 240 puanla Fiat 500 Electric ve 239 puanla Cupra Formentor izledi.
Volkswagen ID.3 ise 224 puan topladı.
Toyota Yaris
Finalde yarışan diğer modeller Skoda Octavia 199 puan, Land Rover Defender 164 puan ve Citroen C4 143 puan aldılar.
İşte final etabında yer alan 7 model..