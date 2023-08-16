Avrupa'da pek çok ülke bu sistemi uyguluyor! Türkiye'ye de mi geliyor? Gelire ve araca göre ceza gündemde...

Öte yandan üst düzey kaynaklar "Kırmızı ışıkta geçen ya da hız ihlali yapan 500 bin liralık bir aracın sahibi de 5 milyonluk aracın sahibi de yaklaşık 1000 TL para cezası ödüyor. Bu da cezaların caydırıcılığını tartışmaya açıyor. Yine aynı şekilde küçük bir işletme ile büyük ölçekli bir işletme vergi usul cezasında aynı cezayı alıyor. Bazı alanlarda yapısal reformlar yapılarak bunların önüne geçilebilir" açıklamasını yaptı.