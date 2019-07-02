Avrupa Parlamentosu'nda Brexit protestosu! Avrupa marşı okunduğu sırada...
AP'nin yeni dönemi, İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni dönemi İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı. AP Genel Kurulu, mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından Fransa'nın Strazburg kentinde ilk kez toplandı.
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Açılış oturumunda, İngiltere'deki Brexit Partisi'nden 29 milletvekili Avrupa marşı okunduğu sırada Avrupa'yı protesto etmek sırtlarını döndü. Yeni Avrupa Parlamenterlerinin yarın AP'nin yeni başkanını seçmek için oy kullanması bekleniyor.
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