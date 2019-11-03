Avrupa futbolunda Türk haftası

Almanya Ligi'nde Düsseldorf'un Köln'ü 2-0 yendiği maçta Kaan Ayhan asist yaptı. Milli oyuncunun kendi ceza sahası içinden çıkardığı top, Erik Thommy'ye asist oldu. Alman oyuncu, topu rakip ceza sahasına taşıyarak ağları havalandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.