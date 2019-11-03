Avrupa futbolunda Türk haftası
Avrupa'nın çeşitli liglerinde forma giyen birçok Türk futbolcu attıkları gol ve yaptıkları asistlerle haftaya damga vurdu.
Haftaya iyi başlayan Yusuf Yazıcı oldu. Fransa Ligi'nde Lille'in Marsilya'ya 2-1 yenildiği maçta Yusuf Yazıcı, takımının tek golünün asistini yaptı. Milli oyuncu, 83. dakikada sağ kanattan korner kullanırken; Soumaoro, topu kafayla ağlarla buluşturdu.
İspanya Ligi'nde Valladolid Mallorca'yı 3-0 yenerken; takımının ikinci golo Enes Ünal'dan geldi. Milli oyuncu, penaltıdan ağları havalandırırken; bu sezon ilk kez golle tanıştı.
Almanya Ligi'nde Düsseldorf'un Köln'ü 2-0 yendiği maçta Kaan Ayhan asist yaptı. Milli oyuncunun kendi ceza sahası içinden çıkardığı top, Erik Thommy'ye asist oldu. Alman oyuncu, topu rakip ceza sahasına taşıyarak ağları havalandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.
Almanya Ligi'ndeki bir diğer maçta Schalke 04, 2-1 geri düştüğü maçta Augsburg'u deplasmanda 3-2 yendi. Schalke'nin 2. golü sezon başında transfer olduğu yeni takımıyla maça ilk kez 11'de çıkan Ozan Kabak'tan geldi. Milli futbolcu, Daniel Caligiuri'nin ön direğe ortasında topu kafayla ağlarla buluşturdu.