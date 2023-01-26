Avrupa devleri Arda Güler'in peşine düştü! Ezeli rekabette transfer savaşı
Fenerbahçe'de yeterli forma şansı bulamamasına rağmen çok kısa sürede etkili performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17. yaşındaki genç yenetek Arda Güler İçin Avrupa'nın iki dev kulübü karşı karşıya geldi. Ezeli rekabette transfer savaşı veren iki kulüp Güler'i kadrosuna katmak için yarışa girdi. İşte flaş transferin detayları...
Fenerbahçe'de Oosterwolde transferi için geri sayım başlarken, genç yıldız Arda Güler ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.
17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Genç yetenek, sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi ise kısa sürede başardı.
Adı birçok dev takımla anılan Arda'ya son olarak Porto talip olmuştu.
Porto'nun ardından bir diğer Portekiz devi Benfica da Arda Güler'e talip oldu. Benfica'nın 17 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir izlettiği öğrenildi.