Avrupa cayır cayır yanıyor! Yaşlı kıta sıcak hava dalgasının etkisi altında!
Avrupa'da birçok ülke sıcak hava dalgasının etkisiyle kavrulurken, aşırı sıcakların gelecek birkaç hafta daha kıtada birçok ülkede etkili olması bekleniyor.
İspanya, İtalya ve Yunanistan, Avrupa'da sıcak hava dalgasından etkilenen ülkeler arasında başı çekiyor. Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Hırvatistan, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
İngiltere'de ise ağustos ortasına kadar aşırı sıcaklar beklenmiyor.
İspanya'da bu hafta sıcak hava dalgası 30'dan fazla ili etkileyecek
Yaz mevsiminin 3. sıcak hava dalgasının bu hafta başından itibaren ülkenin büyük bölümünde hissedileceği İspanya'da sıcak hava dalgası, 30'dan fazla ili etkileyecek.
Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıkmasının beklendiği İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde Kurtuba ve Jaen'de Sivil Koruma ekipleri kırmızı alarm verirken, Granada, Sevilla, Mayorka, Madrid, Toledo, Albacete, Cuenca, Badajoz ve Ciuded Real'de ikinci derecede önemli turuncu alarmda olunacağı açıklandı.
Yetkililer, 3 gün sürecek tropik ve boğucu sıcak hava dalgasına karşı, güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde (14.00 ile 20.00 arasında) mecbur kalmadıkça açık alana çıkılmaması ve bol su tüketilmesi konusunda halkı uyarıyor.
Diğer yandan, iklim değişikliği kaynaklı yüksek sıcaklık ve kuraklık, İspanya'da tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.
Özellikle Endülüs ve Katalonya bölgelerinde kuraklıkla mücadele için su kesintileri yapılıyor. Ülkede baraj ve göletlerde kullanılabilir su oranının ortalaması yüzde 38'in altında bulunuyor.
İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklık bu hafta içinde 47-48 dereceyi bulabilir
İtalya'da geçen hafta etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklar, özellikle orta ve güney bölgelerde bu hafta da etkili olmaya devam edecek.
Ülkenin bugünden itibaren üçüncü bir sıcak hava dalgasından geçeceği ve sıcaklıkların zirveyi göreceği belirtiliyor.
İtalya Hava Kuvvetleri Meteoroloji Biriminin paylaştığı verilere göre, başkent Roma'da hava sıcaklığının bugün 40, yarın da 42-43 dereceleri bulması bekleniyor.
Avrupa Uzay Ajansının (ESA) 13 Temmuz'da açıkladığı tahminlere göre de İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklık bu hafta içinde 47-48 derecelere ulaşabilir.
İtalya Sağlık Bakanlığı da vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyarıyor. Sıcaklardan korunma yöntemlerini "10 basit kural" adıyla sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşmaya devam ediyor.
Bakanlık, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları bulunanların, günün en sıcak zamanı olan 11.00-18.00 saatlerinde dışarıya çıkmamaya çağırıyor.
İtalya'da bazı bölgelerde de aşırı sıcaklar nedeniyle ormanlık alanlarda yangın çıkabileceği uyarısı yapılıyor.
Yunanistan'da perşembe gününden sonra termometreler tekrar 43 dereceyi görecek
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 43 dereceyi bulan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji uzmanlarına göre, çarşamba gününe kadar ülkenin birçok kentinde hava sıcaklığı ortalama 40 derecenin üzerinde seyredecek.
Perşembe gününden sonra da termometrelerin tekrar 43 dereceyi göreceğini belirten uzmanlar, halka, gerekmedikçe sokağa çıkmamaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor.
Atina'da 14 Temmuz'da da hava sıcaklığı 43 dereceye yükselmiş, kentin en işlek caddelerinde ve sokaklarında toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve motorcular dışında araç görülmemişti. Tarihi Akropolis'in de 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verilmişti.
Çalışma Bakanlığının kararıyla özel sektör ve kamuda çalışanları korumak amacıyla tedbir olarak uzaktan çalışma tavsiye edilmişti.
Yetkililer, sıcak hava dalgası nedeniyle olası orman yangınlarına karşı da uyarılarda bulunuyor.
Yunan İtfaiye Teşkilatı, ülke genelinde son 24 içinde sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle 46 orman yangının çıktığı bilgisini paylaştı.