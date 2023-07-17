Avrupa cayır cayır yanıyor! Yaşlı kıta sıcak hava dalgasının etkisi altında!

İspanya'da bu hafta sıcak hava dalgası 30'dan fazla ili etkileyecek

Yaz mevsiminin 3. sıcak hava dalgasının bu hafta başından itibaren ülkenin büyük bölümünde hissedileceği İspanya'da sıcak hava dalgası, 30'dan fazla ili etkileyecek.

Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıkmasının beklendiği İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde Kurtuba ve Jaen'de Sivil Koruma ekipleri kırmızı alarm verirken, Granada, Sevilla, Mayorka, Madrid, Toledo, Albacete, Cuenca, Badajoz ve Ciuded Real'de ikinci derecede önemli turuncu alarmda olunacağı açıklandı.

Yetkililer, 3 gün sürecek tropik ve boğucu sıcak hava dalgasına karşı, güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde (14.00 ile 20.00 arasında) mecbur kalmadıkça açık alana çıkılmaması ve bol su tüketilmesi konusunda halkı uyarıyor.

Diğer yandan, iklim değişikliği kaynaklı yüksek sıcaklık ve kuraklık, İspanya'da tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.

Özellikle Endülüs ve Katalonya bölgelerinde kuraklıkla mücadele için su kesintileri yapılıyor. Ülkede baraj ve göletlerde kullanılabilir su oranının ortalaması yüzde 38'in altında bulunuyor.