Avrasya Araştırma fena uçtu! Deva Partisi MHP'ye yetişmiş
Anketlerde yaptığı manipülasyonlarla tanınan Avrasya Araştırma 9-14 Ocak arasında 26 ilde 1260 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçları görenin ağzını açık bıraktı...
SİZCE BİR ERKEN SEÇİM YAPILSA BUNU HANGİ İTTİFAK KAZANIR?
Bilmiyorum: 10
Ortada geçer: 22.1
Millet İttifakı kazanır: 35.6
Cumhur İttifakı kazanır: 32.3
SEÇİMLERDE HİLE YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
Bilmiyorum: 10.2
Evet muhalefetin hile yapacağını düşünüyorum: 6.7
Evet iktidarın hile yapacağını düşünüyorum: 57.2
Hayır hile yapılacağını düşünmüyorum: 25.9
SEÇİMLERDE OY KULLANANLARIN İKİNCİ KEZ OY KULLANMAMASI İÇİN PARMAK BOYASI UYGULAMASINA GEÇİLMELİ MİDİR?
Evet geçilmelidir: 59.9
Hayır Gerekli değil: 35.1
Bilmiyorum: 5
MUHALEFET PARTİLERİNİN SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ?
(Bu soru Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyenlere sorulmamıştır)
Kararsızım: 13.3
Hayır muhalefete bu konuda güvenmiyorum: 72.6
Evet muhalefet sandık güvenliğini sağlar: 14.1