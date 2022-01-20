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Avrasya Araştırma fena uçtu! Deva Partisi MHP'ye yetişmiş

Avrasya Araştırma fena uçtu! Deva Partisi MHP'ye yetişmiş

Anketlerde yaptığı manipülasyonlarla tanınan Avrasya Araştırma 9-14 Ocak arasında 26 ilde 1260 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçları görenin ağzını açık bıraktı...

Avrasya Araştırma fena uçtu! Deva Partisi MHP'ye yetişmiş

SİZCE BİR ERKEN SEÇİM YAPILSA BUNU HANGİ İTTİFAK KAZANIR?
Bilmiyorum: 10
Ortada geçer: 22.1
Millet İttifakı kazanır: 35.6
Cumhur İttifakı kazanır: 32.3

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Avrasya Araştırma fena uçtu! Deva Partisi MHP'ye yetişmiş

SEÇİMLERDE HİLE YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
Bilmiyorum: 10.2
Evet muhalefetin hile yapacağını düşünüyorum: 6.7
Evet iktidarın hile yapacağını düşünüyorum: 57.2
Hayır hile yapılacağını düşünmüyorum: 25.9

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Avrasya Araştırma fena uçtu! Deva Partisi MHP'ye yetişmiş

SEÇİMLERDE OY KULLANANLARIN İKİNCİ KEZ OY KULLANMAMASI İÇİN PARMAK BOYASI UYGULAMASINA GEÇİLMELİ MİDİR?
Evet geçilmelidir: 59.9
Hayır Gerekli değil: 35.1
Bilmiyorum: 5

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Avrasya Araştırma fena uçtu! Deva Partisi MHP'ye yetişmiş

MUHALEFET PARTİLERİNİN SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ?
(Bu soru Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyenlere sorulmamıştır)

Kararsızım: 13.3
Hayır muhalefete bu konuda güvenmiyorum: 72.6
Evet muhalefet sandık güvenliğini sağlar: 14.1

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