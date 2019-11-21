Avokado evde nasıl olgunlaştırılır yumuşatmak için 1 elmayı...
Avokado evde nasıl olgunlaştırılır, nasıl yumuşak hale getirilir. Evde avokado yumuşatmanın bir kaç yolu var. Bunlardan avokado olgunlaşması için en etkili yöntemlerden biri elma yöntemi, diğeri açık hava yöntemi, bir diğeri ise pirinç yöntemi. İşte avokado olgunlaştırma, avokado faydaları ve avokado tarifleri burada.
Avokadonun faydalarını duydunuz ve beslenme programınıza eklemek için marketten avokado satın aldınız ancak işler hiç de beklediğiniz gibi gitmedi. Sert çıkan avokadonun tadı da yenmeyecek kadar acı çıktıysa elinizdeki avokado henüz yeterince olgunlaşmamış demektir. Market raflarına gelen avokadolar 2'ye ayrılır. Yemeye hazır olanlar ve olmayanlar! Çoğunlukla yemeğe hazır olanlar olmayanlara oranla çok daha pahalıdır. Yemeğe hazır avokadoların raf ömrü daha kısa olduğundan çoğu market zinciri tam olgunlaşmamış avokadoları satmayı tercih eder. Hem raf ömrü uzun olduğundan hem de satış fiyatı daha uygun olduğundan. Ancak siz siz olun sert ve acı avokadoları sakın çöpe atmayın. Avokadoları evde olgunlaştırabilir, yumaşatabilir ve tadını şahane bir hale dönüştürebilirsiniz. Haberimizde avokadoları evde nasıl olgunlaştırabileceğinizin detayları ile avokadonun faydaları ve bir kaç pratik avokado tarifi var. Öncelikle avokadolar evde nasıl yumuşatılır, olgunlaştırlır sorularına yanıt vererek başlayalım.
Avokadoların evde olgunlaşması için bir kaç farklı yöntem var. Avokadolar dalından kopsa da olgunlaşma sürece devam eden meyvelerdir. Bu nedenle güneşe maruz kalmak avokadoların olgunlaşmaya devam etmesine neden olur. İlk yapabileceğiniz şey olgunlaşmamış avokadalorı güneş alabileceğin bir yere koyun ve bir kaç gün bekleyin. Bir süre sonra kabukları yumuşayacak ve renkleri değişmeye başlayacak. Avokadoyu evde olgunlaştırmanın bir diğer yolu ile elma kullanmaktan geçiyor. Işık almayan bir kese kağıdının içine bir tane elma ve avokadoları koyun ve güneş almayacak bir yerde saklayın. Bir kaç gün içinde avokadoların kabuklarının yumuşak ve kırmızımsı olduğunu göreceksiniz. Avokadaloru yumuşatmanın bir diğer yolu da avokado meyvesinin tamamını bir pirinç kabına gömmektir. Tamamını pirinçlerin altında kalacak şekilde avokadoları pirince gömün ve bir kaç gün sonra evde olgunlaştırdığınız avokadalorın lezzetine varın.
Gelelim avokadalorın bu denli popüler olmasının nedenlerine... Bir meyve olan avokado içerdiği yağ asitleri ve folik asit gibi maddelere nedeniyle sağlık dostu meyvelerden. Üstelik diğer meyveler gibi kan şekerini yükselten öğeler içermiyor. Hatta kan şekerini düşürdüğü bile konuşuluyor.
Avokado 20 değişik vitamin, mineral ve Omega 3 yağları ile besin değeri açısından çok kıymetli. 100 gram avokado, pek çok vitamin ve mineralin günlük tavsiye edilen miktarını önemli oranda karşılıyor.
Sebze yemenin faydaları tartışılmaz. Ama sebzelerden gerçekten faydalanabilmek için iyi sindirmeniz çok önemli. A, D, E, K vitaminleri, ve likopen, beta karoten gibi antioksidanlar sadece yağda çözülebiliyor. Avokadonun içerdiği sağlıklı yağlar bu vitaminlerinden maksimum faydalanmanızı sağlıyor. Yapılan araştırmalar, salatalara avokado eklemenin antioksidan emilimini 2.6 ila 15 kat arttırdığını gösteriyor.