Avokado evde nasıl olgunlaştırılır yumuşatmak için 1 elmayı...

Gelelim avokadalorın bu denli popüler olmasının nedenlerine... Bir meyve olan avokado içerdiği yağ asitleri ve folik asit gibi maddelere nedeniyle sağlık dostu meyvelerden. Üstelik diğer meyveler gibi kan şekerini yükselten öğeler içermiyor. Hatta kan şekerini düşürdüğü bile konuşuluyor.

Avokado 20 değişik vitamin, mineral ve Omega 3 yağları ile besin değeri açısından çok kıymetli. 100 gram avokado, pek çok vitamin ve mineralin günlük tavsiye edilen miktarını önemli oranda karşılıyor.