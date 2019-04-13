AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girdiler Onlarca kişi karşı binadan izledi

AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girdiler Onlarca kişi karşı binadan izledi

Johannesburg, Güney Afrika'da Sandton City alışveriş merkezinin çatısına koşan sarhoş çift, cinsel ilişkiye girerken karşı binada çalışanlara yakalandı. Şirket çalışanları şaşkınlıktan gülme krizine girdiler ve o anları saniye saniye kaydettiler.

AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girdiler Onlarca kişi karşı binadan izledi - Sayfa 1

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde, alkolü fazla kaçıran çift cinsel ilişkiye girmek için kendini alışveriş merkezi Sandton City'nin çatısında buldu.

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AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girdiler Onlarca kişi karşı binadan izledi - Sayfa 2

Yolun öbür tarafındaki rezidans bloğundaki ofis çalışanları bu durumu fark etti ve neye uğradığını şaşırdı.

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AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girdiler Onlarca kişi karşı binadan izledi - Sayfa 3

Çok geçmeden güvenlik görevlisi çatı kapısının alarmını duyuyor ve çifti basıyor.

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AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girdiler Onlarca kişi karşı binadan izledi - Sayfa 4

Cinsel ilişki eyleminde bulunan çiftin final sınavlarının bitişini kutlamak için alkolü fazla kaçırdığı ve biraz heyecan için çatıya çıktığı öğrenildi.

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