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AVM'de korkunç ölüm! Genç kadın 3. kattan beton zemine çakıldı

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AVM'de korkunç ölüm! Genç kadın 3. kattan beton zemine çakıldı

DENİZLİ’de faaliyet gösteren Teras Park AVM’nin 3. katından aşağıya düşen Yeliz Yeder Can isimli kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AVM'de korkunç ölüm! Genç kadın 3. kattan beton zemine çakıldı

Denizli’de faaliyet gösteren bir AVM’nin 3. katından aşağıya düşen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM’de meydana geldi.

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AVM'de korkunç ölüm! Genç kadın 3. kattan beton zemine çakıldı

Edinilen bilgiye göre; AVM’nin 3. katında bulunan Yeliz Yeder Can (46), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kapanma saati yaklaşan AVM’deki korku dolu anlara şahit olan müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

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AVM'de korkunç ölüm! Genç kadın 3. kattan beton zemine çakıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde bulunan Yeliz Yeder Can, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Can'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. 

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AVM'de korkunç ölüm! Genç kadın 3. kattan beton zemine çakıldı

Kapanmak üzere olan AVM'de meydana gelen feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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