AVM'de korkunç ölüm! Genç kadın 3. kattan beton zemine çakıldı

Denizli’de faaliyet gösteren bir AVM’nin 3. katından aşağıya düşen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM’de meydana geldi.