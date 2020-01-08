AVM'de kafenin çatısı çöktü 3 kişi yaralandı
ZİNCİRLİKUYU'da bulunan AVM'de asma tavan kafede oturanların üzerine çöktü. Olayda ilk belirlemeye göre 3 kişi yaralandı.
İstanbul'da birkaç gündür devam eden şiddetli fırtına ağaçların devrilmesine çatıların uçmasına neden olurken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
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Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de saat 15.45 sıralarında asma tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunanlardan 3'ü hafif yaralandı.
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Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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İşte olay yerinden kareler...
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