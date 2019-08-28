Avlu'nun Kudret'i Nursel Köse'nin yeni işi belli oldu sevenleri merakla bekliyordu
Geçtiğimiz aylarda Star TV ekranlarında yayın hayatına son veren Avlu dizisinde girdiği rolle adından sıklıkla söz ettiren Nursel Köse'den hayranlarına yeni dizi müjdesi geldi.
Kariyerinde birçok dizi ve film projesinde rol almasının ardından son olarak Avlu dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Nursel Köse, çok geçmeden bambaşka bir dizi ile ekranlara dönme kararı aldı.
Nursel Köse, usta yönetmen Altan Dönmez'in imza atacağı Güvercin dizisinin kadrosuna dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halil Özer'in yazdığı Pastel Film yapımıdizide Menderes Samancılar Devrim Saltoğlu Toprak Sağlam ve Bülent Bilgiç gibi önemli isimler de rol alacak.
Peki Nursel Köse kimdir?: 29 Mart 1961 tarihinde Malatya’da doğan Nursel Köse, Köln Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Öğrencilik döneminde radyo tiyatrolarında yazar olarak görev aldı, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak Almanya'da çeşitli tiyatro oyunlarını organize etti.
Daha sonraları yine aynı ülkede kadınlardan oluşan bir kabare grubu kurdu. Grubun adı ‘Die Bodenkosmetikerinnen’ yani ‘Yer Kozmetikçileri’ idi.