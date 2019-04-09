Avlu'da bombalar patladı! Dizinin sevilen ismi kadrodan ayrılacak

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin bulunduğu dizinin sevilen gardiyanlarından olan Murat karakterine hayat veren Kenan Ece, 39. bölümle diziden ayrılacak. Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide Murat karakterinin nasıl ayrılacağı ise merak konusu oldu.