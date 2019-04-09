Avlu'da bombalar patladı! Dizinin sevilen ismi kadrodan ayrılacak
Star TV erkanlarında ikinci sezonunu geçiren Avlu dizisinin sevilen ismi önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan 39. bölümle veda edecek.
Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'da flaş bir ayrılık meydana geliyor. Geçtiğimiz hafta kolaj bölümüyle ekranlara gelen Avlu'nun 39. bölümünde beklenmeyen bir ayrılığın gerçekleşeceği öğrenildi. Dizinin sevenleri, ayrılık haberlerinin ardından senaryoda tıkanmalar yaşanan dizi yapımcılarına tepki gösterdi.
Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin bulunduğu dizinin sevilen gardiyanlarından olan Murat karakterine hayat veren Kenan Ece, 39. bölümle diziden ayrılacak. Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide Murat karakterinin nasıl ayrılacağı ise merak konusu oldu.
Peki Avlu'daki rolüyle sevilen Kenan Ece kimdir?
Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de 24 Aralık 1980 yılında dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Kenan Ece’nin tam adı Kenan Cahit Ece’dir.
Dedesi Galatasaray’ın eski futbolcu ve oyuncularından olan Turgay Ece, Türkiye’nin ilk Dünya güzeli olan Kerman Halis Ece’nin kardeşidir.