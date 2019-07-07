“Aviofobi" olarak isimlendirilen uçak fobisini nasıl yenebilirsiniz? Uzmanı konuştu

"Ancak daha önce defalarca uçak yolculuğu yapan kişilerin sonradan uçağa binememeleri, bindiklerinde yoğun kaygı ve korku yaşayarak ya da ilaç alarak yolculuk yapmaları, sıklıkla panik atak ile beraberdir ve panik atak tedavi edilmeden ya hiç yolculuk yapamazlar ya da yoğun sıkıntılı bir yolculuk yapabilirler” dedi.