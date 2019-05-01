Avengers filminin sonunu söyleyen gence meydan dayağı! Kanlar içinde kaldı
Tüm dünyanın merakla beklediği Avengers: Endgame filmini izlemek için Hong Kong’ta bilet sırasına girenler, filmin sonunu söyleyen bir gence meydan dayağı çekti.
Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve girdiği gün son zamanların en iyi açılış hasılatını elde eden Avengers: Endgame filminin bilet sırasında olay çıktı.
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Hong Kong’ta yaşanan olayda bir genç, filmin sonunu söyleme hatasına düşünce filmi yıllardır merakla bekleyen kişiler tarafından dövüldü.
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Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Causeway Bay adlı sinemada yaşanan olayın ardından adı açıklanmayan adamın kaldırımda kanlar içinde kaldığı görülüyor.
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Joe Russo ve Anthony Russo, seyircilere saygı için filminin sonunun söylenmemesi çağrısında bulunmuştu.
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