Avcılar'da vahşet! Defalarca bıçakladı 'Sen daha ölmedin mi?' diye sordu
İSTANBUL Avcılar'da 1 çocuğunun annesi, 5 yıllık eşini sokakta 3 kez sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Deniz B.'nin bıçakladığı eşinin başında bir süre beklerken "Sen daha ölmedin mi?" dediği öğrenildi.
Olay, Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Öznur B., ile eşi tartışmaya başladı. Öznur B. tartışma sırasında eşinin elinde siyah renkli bir bıçak görünce kapıyı açarak sokağa kaçtı. Kaçmak isteyen eşini Talk Sokak'ta durdurmaya çalışan Deniz B., onu sırtından ve kolundan 3'er kez bıçakladı.
Bir anda kanlar içerisinde kalan kadının ifadesine göre başında "Sen daha ölmedin mi?" diyerek bir süre bekleyen şüpheli, kaçmak isterken bağırma seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Yaralı kadına ilk müdahaleyi o sırada orada olan ve izinli olduğu belirtilen bir hemşire yaptı. Ambulansla Küçükçekmece'deki hastaneye kaldırılan Öznur B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi.
5 suç kaydı olan öfkeli eşi sokağa çıkma cezası
Avcılar'da 5 yıl önce Öznur B. ile evlenen ve bir çocukları olan ve berber dükkanı bulunan Deniz B.'nin bugüne kadar uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.