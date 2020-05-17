Avcılar'da vahşet! Defalarca bıçakladı 'Sen daha ölmedin mi?' diye sordu

5 suç kaydı olan öfkeli eşi sokağa çıkma cezası

Avcılar'da 5 yıl önce Öznur B. ile evlenen ve bir çocukları olan ve berber dükkanı bulunan Deniz B.'nin bugüne kadar uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.