Audi'nin evde şarj edilebilen arabası! Audi E-Tron'un dikiz aynalarına bakın
Audi E-Tron modeliyle otomobil dünyasına yeni bir yön verdi. Dikiz aynalarından alınan görüntü araç içine yansıtılıyor. Üstelik bu araç evde şarj edilebiliyor.
Audi'nin tamamı elektrikli ilk SUV'u E-Tron özellikle iç tasarımdaki dikiz aynası yeniliğiyle öne çıktı. Aracın dışındaki aynalara ek olarak içine de kamera görüntüsünü yansıtan dikiz aynası eklendi. Bu yeni tasarım sürüş kolaylığı açısından otomobil dünyasında kalıcı olacak görünüyor.
İlk olarak Kopenhag Royal Danish Playhouse‘da tanıtılan Audi’nin tamamı elektrikli SUV modeli Avrupa'da 74 bin dolarla satışa sunuluyor. Son derece fütüristik gözüken kabin, her kesim sürücünün beğenisini kazandı. Alman Audi bu kokpit tutumunu en son Q8‘de uygulamıştı.
Evde şarj edilebiliyor
Audi, evde şarja yönelik çeşitli çözümler de sunuyor. Standart cep telefonu şarj sistemi ya 230 voltluk ev tipi priz ya da 400 voltluk üç fazlı (Trifaze) priz ile kullanılabiliyor. Ev tipi enerji yönetim sistemi ile birlikte elektrik daha az pahalı olduğunda şarj ya da güneşli ev sistemiyle donatılmışsa solar elektrik ile şarj gibi akıllı işlevler sunar. myAudi uygulaması ile akıllı telefonunuz üzerinden ön ısıtma / ön soğutmanın yanı sıra tüm şarj işlemlerini de kontrol edebiliyorsunuz.
Dikiz aynaları içerde
Audi E Tron'un en beğenilen özelliği için aracın içine de konulan dikiz aynaları oldu. Dışardaki dikiz aynasına yerleştirilen kameradan alınan görüntü araç içinde kapıya yerleştirilen ekrana yansıtılıyor. Sürücü isterse bu ekrandan görüntüde ayarlama da yapabiliyor.