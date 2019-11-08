Audi'nin evde şarj edilebilen arabası! Audi E-Tron'un dikiz aynalarına bakın

Evde şarj edilebiliyor

Audi, evde şarja yönelik çeşitli çözümler de sunuyor. Standart cep telefonu şarj sistemi ya 230 voltluk ev tipi priz ya da 400 voltluk üç fazlı (Trifaze) priz ile kullanılabiliyor. Ev tipi enerji yönetim sistemi ile birlikte elektrik daha az pahalı olduğunda şarj ya da güneşli ev sistemiyle donatılmışsa solar elektrik ile şarj gibi akıllı işlevler sunar. myAudi uygulaması ile akıllı telefonunuz üzerinden ön ısıtma / ön soğutmanın yanı sıra tüm şarj işlemlerini de kontrol edebiliyorsunuz.