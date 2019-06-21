ATV'nin yeni bombası yok artık dedirtti! Kimse Bilmez'de tarihe geçen sahne!
ATV'nin son dizi bombası Kimse Bilmez 2. son bölümü ile ekrana geldi. Dizide yer alan bir sahne ise şimdiden Türk dizi tarihine geçti. Ali Hoca'nın trafik ışıklarına müdahale ettiği sahne sosyal medyanın da diline düştü.
Yazın başlaması ile birlikte diziler bir bir final yaparken ATV'nin yeni dizisi Kimse Bilmez daha ilk bölümü ile ekranlarda fırtınalar estirdi. Farklı konusu ve başarılı senaryosu ile seyirciden tam not alan dizinin 2. son bölümündeki bir sahne Türk dizi tarihine geçti.
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Her bölümünde farklı heyecan ve macera olan dizinin son bölümünde ekran başındakilerin hafızasına kazıcak bir kurtarma sahnesi yaşandı.
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Sevda’yı Uygar ve Pilottan kaçırmak için var gücüyle mücadele eden Ali Hoca, dövüş ve aksiyon sahneleriyle seyircinin gönlünde taht kurdu.
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Ali Hoca’nın sıkışan yolda trafik ışıklarına tabletindeki bir programla müdahale etmesi herkesi şaşkına çevirdi.
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