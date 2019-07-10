ATV'nin Sen Anlat Karadeniz dizisi altüst olabilir sezon arasında flaş karar
Sen Anlat Karadeniz dizisi iki sezondur ATV'de reyting rekorları kırıyor. Dizi üçüncü sezonu için gün sayarken, dizi setine iki yeni ismin katıldığı öğrenildi.
Yayınlandığı ilk sezonuyla tepki çekmesine rağmen Çarşamba günlerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Sen Anlat Karadeniz, ikinci sezonunda da sevenlerinin nefesini kesmiş ve yaz tatiline girmişti. Üçüncü sezonda izleyenler neyle karşılaşacaklarını merakla beklerken dizinin kaderini etkileyecek iki kişinin yeni sezonda görev alacağı öğrenildi.
Dizinin senaryosunu yazan Erkan Birgören'e, yeni bölümlerde başarılı kalem Sema Ali Erol da eşlik edecek. Bu transferlerin sebebi ise, son bölümlerde senaryo tıkanmaları olarak gösteriliyor.
Yeni oyuncular katılacak: İzleyiciler, yapılan bu transferler hakkında yeni sezonda farklı bir senaryo izlemeyi umut ederken, diziye katılacak yeni oyuncular için ise görüşmeler sürdüğü öğrenildi.
Yeni sezon ne zaman?: İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölümlerinin çekimleri 1 Ağustos'ta Trabzon'da başlayacak.