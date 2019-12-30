ATV'nin Kimse Bilmez dizisinde Atatürk sansürü iddiası olay oldu!
ATV ekranlarında yayımlanan Kimse Bilmez dizisinde Atatürk portresinin sansürlendiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Dizinin yönetmeninden açıklama geldi.
ATV'de yayımlanan Kimse Bilmez dizisinin 24. bölümünde Atatürk portresinin sansürlendiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kimse Bilmez dizisinin bu sahnesi seyircilerden büyük tepki gördü.
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından büyük tepki toplayan Kimse Bilmez dizisinin yönetmeni Kartal Çidamlı, konu hakkında bir açıklama yaptı. Çidamlı, teknik bir sıkıntı yaşadıklarını aktardı.
Kartal Çidamlı: "Mevzu bahis sahnenin sadece tek bir planında dijital müdahale mevcuttur. Bu müdahalenin sebebi de camda, reflektör tutan ışıkçı kardeşimizin yansımasıdır.
Takdir edileceği üzere, zamanla yarışılan dizi çekimlerinde bu tür teknik hatalarımızı kurguda düzeltmekteyiz. Burada da o yansıma silinmiş, videolarda görüleceği üzere Atatürk resmi ellenmemiştir." ifadelerini kullandı.