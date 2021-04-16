Yaz sezonu yaklaşırken kanallardan bir bir final haberleri gelmeye devam ediyor. Reytingleri düşüşte olan ve hikayeleri biten yapımlar için sona yaklaşıldı. Yaz aylarına girerken bir çok dizi final kararı alarak ekrana veda etmeye başladı. Bu kervana son olarak ATV kanalının dizisi katıldı.