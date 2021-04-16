ATV'nin iddialı dizisinden geriye sadece 4 bölüm kaldı final kararı alındı
ATV'nin yenilikçi ve iddialı dizisi için sona gelindi. 4 bölüm sonra dizi ekranlara veda ediyor.
Yaz sezonu yaklaşırken kanallardan bir bir final haberleri gelmeye devam ediyor. Reytingleri düşüşte olan ve hikayeleri biten yapımlar için sona yaklaşıldı. Yaz aylarına girerken bir çok dizi final kararı alarak ekrana veda etmeye başladı. Bu kervana son olarak ATV kanalının dizisi katıldı.
Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Akıncı dizisi final yapan diziler kervanına katıldı.
Son bölümlerinde birçok oyuncunun veda etmesiyle de gündeme gelen Akıncı dizisinin final bölümü belli oldu.
16. bölümü ile ekranlara gelecek olan Akıncı dizisi 20. bölümde ekranlara veda edecek.