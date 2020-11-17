ATV'nin Hercai setinde başrol Akın Akınözü yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü
Hercai dizisinin setinde olaylar karıştı. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrol olduğu dizi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
ATV'nin sevilen dizisi hakkında ortaya atılan flaş iddia duyanların ağzını açık bıraktı. Sette skandal bir kavga ortaya çıktı. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrol olduğu dizide herkes zor duruma düştü.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akınözü sette yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü.
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Gerginliğin nedeninin Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.
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Yönetmen yardımcısına ve set ekibine tehditler savurduğu söylenen oyuncuyu araya girenler güçlükle yatıştırdı.
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