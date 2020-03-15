ATV'nin Gel Dese Aşk'ında edepsiz sahneler pes dedirtti şikayet yağdı!
ATV ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk ekran macerasına yeni başladı. 8 Mart'ta ilk bölümü ile ekrana gelen diziye şikayet yağdı. Evli bir adamın kızı yaşındaki adamla yasak aşk yaşaması ve dizideki kadınların 'seviyesiz' muhabbetleri izleyiciye pes dedirtti.
Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Erkan Petekkaya ve Şebnem Bozoklu'nun başrollerinde olduğu dizi Gel Dese Aşk ATV'de ekran yolculuğuna başladı. Diziye daha ilk bölümünden onlarca şikayet yağdı. Dizinin konusu ise sosyal medyanın konusu oldu.
Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir sözüyle başlayan dizinin senaryosu pes dedirtti. Zengin, yakışıklı holding patronu olan Murat Düdenli'nin (Erkan Petekkaya) karısı Yasemin Düdenli'yi (Şebnem Bozoklu) kızının arkadaşı Bahar ile aldatması isyan ettirdi.
Seyircinin en çok tepki gösterdiği konulardan biri de Murat'ın eşini kızı yaşındaki biriyle aldatmasının haklı gösterilmesi oldu.
Senaryoya göre Yasemin, eşiyle pek ilgilenmeyen kendisini evine ve 2 kızına adamış, çok gülmeyen ve dış görünüşüne çok önem vermeyen 2 çocuk annesi. Eşi Murat ise karısından yeterli ilgiyi göremediği için onu kızının arkadaşı Bahar ile aldatıyor.