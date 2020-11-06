ATV'nin dizisinde ikinci başrol krizi! Bir Zamanlar Çukurova'dan o isim de ayrılacak
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ikinci başrol krizi yaşanıyor. Vahide Perçin'in ayrıldığı diziden önümüzdeki bölümlerde bir kişi daha veda edecek.
Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan ayrılıklar seyirciyi isyan ettiriyor. Medya gündeminden düşmeyen dizi oyuncuların diziyi bırakmasıyla yine olay oldu. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin (Hünkar Yaman) öldürülmüş ve dizinin oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.
Alınan yeni bilgiye göre, Bir Zamanlar Çukurova'nın önümüzdeki bölümlerinde bir başrol oyuncusu daha diziye veda edecek. Üstelik diziden ayrılacak isim yine bir başrol.
İddialara göre, bu hafta 71. bölümü yayınlanacak olan diziden 7 bölüm sonra bir oyuncunun ayrılacağı hatta kendi isteğiyle rolüne son verileceği ifade ediliyor.
Birsen Altuntaş’ın tv100'deki haberinde yer alan bilgiye göre, Kerem Alışık ile anlaşamayan Uğur Güneş’in diziden ayrılmak istediği ve 77. bölümde çıkacağı ifade ediliyor.