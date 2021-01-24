ATV'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yerin dibine sokan sahne!
En çok izlenen ATV dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 81. bölüm fragmanı seyirci tarafından merakla beklenirken son bölümdeki bir sahne ekran başındakileri güldürdü, sosyal medyada alay konusu oldu.
Dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanıyor. Her bölümü ile sosyal medyada büyük ilgi gören dizi reyting listelerinde kanalın yüzünü güldürmeyi de başarıyor. Karşısındaki sıkı rakipleri bertaraf eden dizinin 81. bölüm fragmanı ise merakla bekleniyor.
Yılmaz ve Hünkar'ın ölümünün ardından herkes dizinin nasıl ilerleyeceğini düşünürken senaristler ters köşe yaptı ve kadroya yeni gelen isimlerle birlikte seyircisini elinde tutmayı başardı. Hünkar'ın ölümünün ardından Züleyha'nın yeniden çiftliğe gelmesi ve yeni hanımağa olmasıyla birlikte dizi daha da heyecanlı bir hal aldı.
Dizinin son bölümünde bir gelişme daha yaşandı ve haftalardır merakla beklenen yeni oyuncu Hande Soral, Başhekim Ümit karakteri ile dizinin kadrosuna dahil oldu.
Eşi Yılmaz'ın ölümünün ardından mal varlığının büyük kısmını Züleyha'ya bırakmasının şokunu yaşarken Müjgan'a bir darbe de çalıştığı hastaneden geldi. Müjgan, görevinin Ümit isimli bir başka kişiye verildiğini ve bu atamanın da yüksek bir yerden yapıldığını öğrendi.