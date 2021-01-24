ATV'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yerin dibine sokan sahne!

Yılmaz ve Hünkar'ın ölümünün ardından herkes dizinin nasıl ilerleyeceğini düşünürken senaristler ters köşe yaptı ve kadroya yeni gelen isimlerle birlikte seyircisini elinde tutmayı başardı. Hünkar'ın ölümünün ardından Züleyha'nın yeniden çiftliğe gelmesi ve yeni hanımağa olmasıyla birlikte dizi daha da heyecanlı bir hal aldı.