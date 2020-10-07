ATV'nin Arıza dizisi final getirdi Show TV'nin son kalesi yıkıldı

Son zamanlarda yaptığı iddialı yapımlarla rakiplerine kök söktüren kanal ATV'nin son bombası Arıza pazar günü karşısındaki tüm rakiplerini ezdi geçti. Günü en çok izlenen yapım olarak bitiren Arıza Show TV'nin 'belası' oldu Maria ile Mustafa'nın fişini çektirdi.