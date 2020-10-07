ATV'den yeni sezonda bomba dizi! Yarım Kalan Aşklar ve Aşk 101'in sevilen iki ismi başrolde
ATV'nin yeni sezonda ekranlara gelecek Maraşlı dizisinde Yarım Kalan Aşklar ve Aşk 101'in sevilen iki ismi başrolde yer alacak.
Kudret Sabancı'nın yöneteceği, Ethem Özışık'ın yazdığı Maraşlı dizisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 15 Ekim'de sete çıkmaya hazırlanan ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın oyuncu kadrosu belli oldu.
İŞTE MARAŞLI'NIN KADROSU
110
Kerem Atabeyoğlu
210
Rojda Demirer
310
Melis İşiten
410