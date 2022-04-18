ATV'deki Yalnız Kurt dizisinde ortalığı karıştıran mülteci sahnesine tepki yağdı

Sahnede Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi olan mülteciler ve mültecilere karşı olan Türkler hakkında 'Türkiye'de mülteci istemeyen teröristlerin halkı kışkırtması' sözlerinin yer alması sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük bir tartışma konusu oldu.