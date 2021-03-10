ATV'deki Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz sevgilisi Didem Soydan'la paylaştı
Maraşlı dizisinde Alina Boz'la beraber başrol oynayan Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan ile paylaşım yaptı.
ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrolü paylaşan Burak Deniz, bir süredir ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Burak Deniz, dün aşk dolu bir pozunu paylaştı.
Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Burak Deniz'in kalpli notuyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Alina Boz ve Burak Deniz, bir dergi için beraber objektif karşısına geçti. İkilinin fotoğraflarının Didem Soydan'ı çok kızdırdığı hatta bu yüzden kavga ettikleri yazıldı.
Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle gündem olan Didem Soydan ise Twitter hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: