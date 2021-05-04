ATV'deki Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz 'Pandemide öğrendiğim en önemli şey' deyip açıkladı
Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrol oynayan Alina Boz, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Şimdilerde ATV ekranlarında fırtınalar estiren Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile beraber rol alan zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Alina Boz, InStyle Türkiye dergisine röportaj verdi.
Pandemi sonrasına dair planlarını anlatan Alina Boz, pandemi sürecinde öğrendiklerinden de bahsetti:
"Uzun bir Avrupa tatiline çıkmak istiyorum. Uzun zamandır ertelediğim, görmek istediğim yerleri görmek istiyorum.''
''Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu.''
Her zaman istediklerinizi yapmak için sınırsız zamanınız olduğunu, her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu düşünüyorsunuz ama bir gün geliyor, öyle olmadığını fark ediyorsunuz.''