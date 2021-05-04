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ATV'deki Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz 'Pandemide öğrendiğim en önemli şey' deyip açıkladı

ATV'deki Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz 'Pandemide öğrendiğim en önemli şey' deyip açıkladı

Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrol oynayan Alina Boz, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

ATV'deki Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz 'Pandemide öğrendiğim en önemli şey' deyip açıkladı

Şimdilerde ATV ekranlarında fırtınalar estiren Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile beraber rol alan zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Alina Boz, InStyle Türkiye dergisine röportaj verdi.

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ATV'deki Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz 'Pandemide öğrendiğim en önemli şey' deyip açıkladı

Pandemi sonrasına dair planlarını anlatan Alina Boz, pandemi sürecinde öğrendiklerinden de bahsetti:

 "Uzun bir Avrupa tatiline çıkmak istiyorum. Uzun zamandır ertelediğim, görmek istediğim yerleri görmek istiyorum.''

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ATV'deki Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz 'Pandemide öğrendiğim en önemli şey' deyip açıkladı

''Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu.''

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ATV'deki Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz 'Pandemide öğrendiğim en önemli şey' deyip açıkladı

Her zaman istediklerinizi yapmak için sınırsız zamanınız olduğunu, her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu düşünüyorsunuz ama bir gün geliyor, öyle olmadığını fark ediyorsunuz.''

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