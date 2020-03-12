ATV'de Kuruluş Osman dizisine 'Şehitler Tepesi' sahnesi damga vurdu

ATV ekranlarında çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, dün yayımlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Burak Özçivit'in başrolde olup Osman Bey'e hayat verdiği karakter Başgay ile karşı karşıya geldi ve hain bir tuzakla esir düşürüldü.