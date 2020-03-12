ATV'de Kuruluş Osman dizisine 'Şehitler Tepesi' sahnesi damga vurdu
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinde ATV ekranlarına damga vuran bir an yaşandı. İdlib'de şehit olan kahraman askerler için 'Şehitler Tepesi' göndermesi yapıldı.
ATV ekranlarında çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, dün yayımlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Burak Özçivit'in başrolde olup Osman Bey'e hayat verdiği karakter Başgay ile karşı karşıya geldi ve hain bir tuzakla esir düşürüldü.
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Geceye damga vuran anlar ise İsmail Hakkı'nın canlandırdığı Samsa Bey'den geldi. İdlib'deki hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz için 'Şehitler Tepesi' göndermesi yapıldı.
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Samsa, kendisine şehit olmak istediğini söyleyen Çetin'e verdiği cevap ile geceye resmen damga vurdu.
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Samsa Çavuş, Çetin'e: ''Şehitler tepesi doludur Çetinim. Boşta kalmaz evelallah'' cevabını verdi.
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